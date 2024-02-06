"Интурист" предлагает увеличить недекларируемый лимит на ввоз валюты в РФ в три раза

Такие меры предложены из-за проблем с оплатой картами, выпущенными зарубежными банками, отметил гендир туроператора Александр Мусихин

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты следует повысить с $10 тыс. до $30 тыс. из-за проблем с оплатой картами, выпущенными зарубежными банками. Об этом сообщил генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Пока, к сожалению, [в России] нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. По крайней мере, те инструменты, которые есть, далеко не все вопросы закрывают. Поэтому либо в качестве временной меры, либо в принципе можно повысить лимит с эквивалента $10 тыс. до $30 тыс.", - сказал он.

Эксперт отметил, что в Россию приезжают туристы с большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, и лимита в $10 тыс. недостаточно. В то же время президент РСТ Илья Уманский подчеркнул, что рассчитывать на эту меру не стоит. "Надо, скорее, развивать альтернативные способы платежей, тем более по ним уже есть некие решения и направления работы", - объяснил он.

Накануне директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что российские банки начали формировать финансовый продукт для иностранцев и в тестовом режиме выпускают платежные карты для иностранных туристов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. По его словам, это стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.