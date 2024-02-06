Турбизнес выступил за снижение стоимости туров в Россию

Гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин отметил, что путешествия в РФ не являются дешевыми

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Участники стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму неоднократно высказывались о необходимости уменьшить стоимость туров в Россию для привлечения большего числа иностранных туристов. Об этом сообщил президент РСТ Илья Уманский в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Неоднократно на нашей сессии высказывалось предложение о том, что для того, чтобы увеличить число поездок иностранных туристов в Россию, необходимо подумать над снижением стоимости предложения для иностранцев", - сказал он.

Генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин отметил, что путешествия в Россию не являются дешевыми. "По мировым оценкам, от $1,2 тыс. до $1,3 тыс. на человека в среднем стоит тур в мире. Тур в Россию вместе с перелетом - около $2 тыс. То есть тур в Россию не является дешевым, это средний и даже чуть выше среднего сегмент", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что на рост стоимости туров влияет удорожание перевозки и проживания. В частности, отмечается увеличение стоимости автобусных перевозок и проживания в отелях. Например, в период проведения крупных деловых мероприятий в мегаполисах рост цен на размещение может достигать 30%. "Любое удорожание будет чувствительным для спроса", - подчеркнул Мусихин.

Уманский напомнил, что в вопросе стоимости отдыха есть и альтернативная точка зрения. По его словам, в страну необходимо привлекать платежеспособную аудиторию, чтобы въездной туризм был экономически успешным сегментом.