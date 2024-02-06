Более 1,1 тыс. быстрых зарядок для электромобилей намечено ввести в России в 2024 году

В 2023 году в стране заработали 712 быстрых зарядных станций

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 712 быстрых зарядных станций для электромобилей заработали в России в 2023 году. Еще более 1,1 тыс. быстрых и около 3,3 тыс. медленных зарядок планируется построить в 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"По итогам 2023 года уже было построено 712 быстрых зарядок, еще где-то в этом году планируется свыше 1,1 тыс. быстрых зарядок и около 3,3 тыс. медленных зарядок, но в основном они размещаются либо на АЗС, либо на автомобильных дорогах", - сказал он.

Новак напомнил, что на сегодняшний день законодательство не позволяет без решения общего собрания жильцов строить электрозарядную инфраструктуру на территории многоквартирных домов. При этом в настоящее время ведется работа, чтобы без внесения изменений в Градостроительный кодекс появилась возможность строить такую инфраструктуру на территории стоянок многоквартирных домов (МКД), подчеркнул вице-премьер.

"Они сделали совместно с общероссийским общественным движением "Народный фронт" онлайн-опрос граждан с целью анализа отношения граждан к появлению ЭЗС (электрозарядные станции - прим. ТАСС) на парковках многоквартирных домов. 16 тысяч граждан приняли участие. В среднем по стране 18% респондентов поддерживают размещение электрозарядной инфраструктуры на парковках МКД, 32% нейтрально относятся, 49% негативно относятся к появлению ЭЗС на территории общей парковки МКД", - сообщил Новак.