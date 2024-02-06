Производство мороженого в Подмосковье выросло почти на 8%

В 2023 году объем производства мороженого в регионе составил 102,9 тыс. т

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. т мороженого произвели на территории Московской области в 2023 году. Это почти на 8% больше аналогичного показателя 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В 2023 году объем производства мороженого в Московской области вырос на 7,8% и составил 102,9 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Московская область является лидером по производству мороженого в стране.

"Подмосковье уверенно занимает лидирующую позицию по производству мороженого. Мы продемонстрировали впечатляющий результат, сформировав более 60% общего объема мороженого в Центральном федеральном округе и порядка 20% от общероссийского объема", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

В министерстве добавили, что в Подмосковье производителями мороженого являются компании "Чистая линия", "Фронери рус", "Иль мио мороженко" и другие.