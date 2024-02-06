"Руспродсоюз" предупредил о возможном подорожании шоколада

Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков отметил, что это связано с ростом цен на какао, которое составляет не менее 50% себестоимости шоколада

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рост цен на какао, которое составляет не менее 50% себестоимости шоколада, может привести к его удорожанию. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Основное сырье импортное, а международная логистика продолжает дорожать ввиду ситуации в Красном море. На это накладывается рост курса валют. Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию. К сожалению, сегодня на это есть объективные причины", - сказал Востриков.

Он отметил, что в настоящее время сырье для шоколадных фабрик продолжает дорожать. Так, биржевые цены на какао в настоящее время превышают $5 тыс. за тонну, что является рекордным показателем за несколько десятилетий.

"На данный момент стоимость какао на бирже составляет $5 239 за тонну, рост цен за месяц +27,9%, за год +102,9%. Подорожало и масло какао. Стоимость импортируемого какао-масла в декабре составила $7 253 за тонну, в ноябре - $6 517 за тонну. Год назад какао-масло стоило $4 744 за тонну", - добавил Востриков.