"Газпром" прорабатывает вопрос газификации Благовещенской ТЭЦ

Первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов отметил, что в мастер-план газификации Благовещенска в 2023 году была заложена модернизация и перевод ТЭЦ на газ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Газпром" сейчас прорабатывает изменения в программу газификации Благовещенска с целью подвести газ к Благовещенской ТЭЦ. Об этом заявил начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков в Совете Федерации.

"На стадии формирования программы газификации на 2021-2025 годы вопрос о переводе на газ Благовещенской ТЭЦ не стоял, поскольку она технологически связана с углями поставки в этой же зоне, которые вырабатываются. Вопрос возник около года назад, мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить программу газификации Благовещенска", - сказал он.

Первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов отметил, что в мастер-план газификации Благовещенска в 2023 году была заложена модернизация и перевод ТЭЦ на газ, а компания "Русгидро" готова инвестировать 2,8 млрд рублей в переоборудование станции. При этом, по его словам, потребность ТЭЦ в газе составит 990 млн кубометров в год, а "сейчас "Газпром" проектирует межпоселковый трубопровод мощностью 108 млн".

"Русгидро" построило и ввело в эксплуатацию Благовещенскую ТЭЦ в 2016 году.