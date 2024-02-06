Минтуризма Ставрополья предложило увеличить размер курортного сбора

Соответствующий документ предполагает увеличение сбора до 200 рублей

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Минтуризма Ставрополья предложило увеличить курортный сбор в РФ со 100 до 200 рублей и расширить перечень направлений использования этих средств. Министерством подготовлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон, сообщили журналистам в пресс-службе Думы региона.

"Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края подготовлен законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры". Документ предполагает увеличение размера курортного сбора со 100 до 200 рублей и возможность направления средств сбора не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на иные цели, в том числе на проведение событийных мероприятий на территории курортов края", - говорится в сообщении.

По данным Думы Ставрополья, разработанный законопроект направлен краевым парламентом в Совет законодателей РФ для предварительного ознакомления. "Мы должны обязательно сохранить курортный сбор, как источник развития курортной инфраструктуры, но из статуса эксперимента его пора переводить на постоянную основу. Это уже не эксперимент, а полезная практика, которая должна действовать всегда", - цитирует пресс-служба председателя Думы региона Николая Великданя.

Согласно законодательству, максимальный размер курортного сбора в регионах-участниках эксперимента не может превышать 100 рублей в сутки. На Ставрополье в настоящий момент установлен предельный объем курортного сбора.