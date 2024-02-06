Запасы трудноизвлекаемой нефти в РФ за 10 лет выросли более чем на 4 млрд тонн

Согласно презентации главы госкомиссии по запасам Игоря Шпурова, применение новых технологий позволит начать разработку дополнительно 18,4 млрд тонн запасов такой нефти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Запасы трудноизвлекаемой нефти в РФ за последние десять лет выросли более чем на 4 млрд тонн, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков.

Согласно презентации главы госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игоря Шпурова, применение новых технологий позволит начать разработку дополнительно 18,4 млрд тонн запасов трудноизвлекаемой нефти.

По словам Кабакова, сейчас более половины извлекаемых запасов нефти России можно отнести к категориям "трудной", причем две трети из них - залежи с неблагоприятными геологическими условиями залегания нефти или ее свойствами.

"В общей структуре запасов доля их из года в год растет. Посмотрели мы за последние десять лет, и можно сказать, что запасы трудноизвлекаемой нефти выросли более чем на 4 млрд тонн по нашей стране", - сказал Кабаков на круглом столе в Совете Федерации.

В РФ сейчас добывается около 160 млн тонн трудной нефти. "Стоит отметить, что и добыча нефти из трудноизвлекаемых запасов также растет из года в год. Если относить к категории трудноизвлекаемых ачимовские, низкопроницаемые, вязкие, сверхвязкие нефти, шельфовую нефть, добычу на удаленных лицензионных участках, то такая добыча в год уже превышает показатель около 160 млн тонн нефти в год", - сказал представитель министерства.

По оценке ГКЗ, накопленная добыча трудноизвлекаемой нефти в РФ с 2013 по 2022 год составила 1,2 млрд тонн.