Oil India заявила о заинтересованности в участии в новых нефтяных проектах в России

Глава компании Ранджит Ратх при этом отметил наличие трудностей с переводом дивидендов от участия в российских проектах, находящихся на счетах в РФ, на индийские счета

ГОА /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Индийская компания Oil India Limited заинтересована в участии в новых нефтяных проектах на территории России, сейчас проводит due diligence (всесторонний анализ бизнеса). Об этом сообщил журналистам глава компании Ранджит Ратх в кулуарах форума India Energy Week.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, заинтересована ли компания в новых проектах по нефти в России.

При этом он отметил, что пока рано говорить "да" или "нет" по конкретным проектам. "Мы оцениваем все возможности по всему миру, проводим due diligence и только после этого переходим на вторую стадию и говорим миру: "Да, смотрим на это позитивно". И мы сейчас в процессе due diligince", - пояснил Ратх.

Глава Oil India также обратил внимание, что у компании есть трудности с переводом дивидендов от участия в российских проектах, находящихся на счетах в России, на индийские счета. По его словам, сейчас компания изучает различные возможности перевода средств с российских счетов на индийские и их юридические последствия.

Консорциум индийских компаний ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources владеют 49,9% в "Ванкорнефть", которая ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноярском крае. Кроме того, консорциуму компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгского лицензионного участка.