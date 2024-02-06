Дополнительную помощь окажут белгородцам, у которых нет доступа в дома из-за обстрелов

Власти области предоставят жилье около 235 семьям региона

ТАСС, 6 февраля. Власти Белгородской области предоставят жилье порядка 235 семьям, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Есть необходимость в дополнительной помощи пострадавшим жителям, в частности на предоставление жилья тем собственникам, у кого из-за оперативной обстановки закрыт доступ к своим жилым домам. По докладу глав муниципальных образований, таких домов у нас 235, дополнительно к 15 населенным пунктам, где введен режим ЧС, и жители отселены. Например, дома на улице Земной Рай села Заречье-Второе Грайворонского городского округа", - написал губернатор.

Также на встрече шла речь о необходимости дополнительной помощи в восстановлении экономики Белгородской области. "В первую очередь, это касается поддержки малого и среднего бизнеса самого пострадавшего от обстрелов муниципалитета области - Шебекинского городского округа. Напомню, что на данные цели из регионального бюджета мы выделили 250 млн рублей, на этой неделе начались выплаты, но этого, конечно, недостаточно", - сообщил Гладков.

На встрече обсуждался вопрос ускорения процедуры по созданию свободной экономической зоны для действующих предприятий Шебекинского округа по аналогии с моделью, применяемой в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. "На ближайшем заседании правительства Российской Федерации будут приняты первые решения. Очень благодарен за конструктивную и быструю помощь в нашей непростой ситуации лично Михаилу Владимировичу, всему правительству РФ, заместителям председателя правительства и министрам", - добавил Гладков.