В Подмосковье в 2024 году реализуют более 80 проектов импортозамещения

На предприятиях создадут около 8,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 80 инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещения, планируют реализовать в Московской области в 2024 году. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 86 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Московская область продолжает лидировать по числу проектов импортозамещения. В этом году в Подмосковье планируется реализация 84 проектов импортозамещения, более 30 из которых - строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию. Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 86 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 8,5 тыс. рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Как уточнили в пресс-службе, проекты импортозамещения будут реализованы в ряде отраслей, среди них фармацевтика и медицина, химическая промышленность, машиностроение и металлургия, строительные материалы, электроника, пищевая промышленность.

Уточняется, что в Подмосковье реализуется более 270 проектов импортозамещения, из них 21 был реализован в 2022 году, 56 проектов - в 2023 году. Суммарный объем инвестиций в реализованные проекты составляет 64,7 млрд рублей.