"Омсктрансмаш" является одним из крупнейших предприятий Сибирского региона

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш") подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 "Дракон", следует из заявки компании, с которой ознакомился ТАСС.

В документе находится изображение товарного знака, содержащего наименование "ТОС-3 Дракон". Заявитель - "Омсктрансмаш", который разработал и производит тяжелые огнеметные системы (ТОС).

Предприятие также подало заявку на регистрацию товарного знака "TOS-3 "Дракон" и еще одного товарного знака "ТОС-3 "Дракон" с белым силуэтом тяжелой огнеметной системы на черном фоне.

Ранее не сообщалось о разработке новой модификации ТОС.

"Омсктрансмаш" - одно из крупнейших предприятий Сибирского региона со 126-летней историей, собственной научной и производственной базой. На этом предприятии разработана огнеметная система на танковом шасси ТОС-1А "Солнцепек". Она использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций. В зоне СВО "Солнцепек" применяется с первых дней для выжигания укрытий, командных и опорных пунктов, схронов с боеприпасами и позиций артиллерии. В 2024 году Минобороны РФ впервые показало работу в СВО новейших огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка".