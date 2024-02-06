Энергопотребление в России в январе выросло на 3,7% с учетом холодов

Без учета температурного фактора оно поднялось на 4,8%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России по итогам января без учета температурного фактора выросло на 4,8%, с учетом холодов рост составил 3,7%, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

"С начала года [по итогам января] без учета температурного фактора - рост 4,8%, приведенное по температуре - 3,7%", - пояснил замминистра.

Ранее Грабчак заявлял, что в 2024 году дополнительный прирост энергопотреблению может дать запуск крупных промышленных проектов, особенно на Дальнем Востоке, однако большая часть запусков запланирована на вторую половину 2024 года.