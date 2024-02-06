"Камаз" начнет в феврале разработку беспилотного самосвала

Его грузоподъемность составит 220 тонн

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Камаз" совместно с Кузбасским государственным техническим университетом разработают беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 220 тонн, работы по его созданию начнутся в феврале 2024 года. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

"Работы по созданию самосвала стартуют в феврале 2024 года. <…> Среди главных задач исследовательских площадок - теоретическое изучение динамики движения карьерного самосвала путем имитационного моделирования, а также разработка программно-аппаратного комплекса для проектирования беспилотного карьерного самосвала, эскизного проекта самосвала и технического проекта системы беспилотного движения, технического проекта и рабочей конструкторской документации на цифровую систему диспетчеризации угольного карьера", - отмечается в сообщении.

Передвижения машины будут заданы в цифровой платформе траекториями, по заданному маршруту самосвал будет двигаться в роботизированном режиме.

"Это исключит маневры под погрузкой и на отвале, что уменьшит эксплуатационные расходы на перевозку горной массы за счет увеличения производительности. Также снизятся расходы на топливо и затраты на крупногабаритные шины", - объяснили в компании.

В июне 2022 года конструкторы "Камаза" совместно со специалистами МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали самосвал "Камаз - 6559" грузоподъемностью 30 тонн, предназначенный для карьерных работ в автономном режиме. Самосвал получил имя "Юпитер 30".