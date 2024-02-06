Эксперты ЦБ назвали ожидания бизнеса на 2024 год оптимистичными

Рост российской экономики продолжается, несмотря на замедление в конце 2023 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рост российской экономики продолжается, несмотря на замедление в конце минувшего года, ожидания бизнеса на 2024 год в целом оптимистичны, следует из очередного выпуска бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста российской экономики, несмотря на некоторое замедление его темпов в конце 2023 года. Ожидания бизнеса на 2024 год остались оптимистичными", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, расширение потребительского спроса сдерживалось начавшимся торможением в розничном кредитовании в ответ на увеличение процентных ставок и ужесточение макропруденциальных лимитов. Этому также способствовало ускорение роста средств граждан в банках, в особенности размещенных на срочных вкладах до года по привлекательным ставкам. В результате рост потребительских цен в декабре-январе стал более сдержанным. Тем не менее, по данным аналитиков ЦБ, он пока еще остается высоким.

"Повышенными остаются и инфляционные ожидания бизнеса и населения. Уже принятые решения по денежно-кредитной политике приведут в предстоящие месяцы к дальнейшему постепенному торможению инфляционных процессов и возвращению к сбалансированным темпам роста экономики и низкой инфляции", - говорится в материале.

В целом оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста экономики РФ в четвертом квартале 2023 года, однако ряд показателей указывают на замедление его темпов по сравнению с третьим кварталом, указывают эксперты.

В документе отмечается, что выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.