Эксперты ЦБ: говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен преждевременно

Как отмечается в бюллетене "О чем говорят тренды", проинфляционное влияние временных факторов сменилось дезинфляционным

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно, следует из очередного выпуска бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта", - указано в документе.