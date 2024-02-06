Эксперты: эффект повышения ключевой ставки на динамику цен проявляется все более выраженно

Сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на потребительский спрос будет расти, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Эффект повышения ключевой ставки на динамику цен проявляется все более выраженно, сдерживающее влияние денежно-кредитной политики (ДКП) на потребительский спрос будет расти, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Трансмиссия повышения ключевой ставки в динамику цен проявляется все более выраженно. В дальнейшем сдерживающее влияние ДКП на потребительский спрос и цены будет увеличиваться. В итоге рост цен, который пока еще остается выше 4% в пересчете на год, замедлится еще сильнее", - говорится в документе.

Аналитики ЦБ отмечают, что в декабре - январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились, но пока значимо превышают уровень 4% в пересчете на год.

"Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта", - указывают аналитики.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, а предпринятое ужесточение ДКП еще не в полной мере проявилось в динамике спроса и цен.

Отмечается, что выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.