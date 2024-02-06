Конгломерат Tata Group установил исторический рекорд капитализации в Индии

Индийский конгломерат достиг рыночной капитализации в $361 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Индийский конгломерат Tata Group достиг рыночной капитализации в 30 трлн рупий ($361 млрд), став первой промышленной группой в истории страны, достигшей этого уровня. Об этом сообщает издание Money Control.

Tata Group владеет 24 компаниями различного профиля, акции которых торгуются на бирже. С начала года четыре из них показали значительный прирост стоимости. Акции автомобилестроительной Tata Motor, энергокомпании Tata Power, сети отелей Indian Hotels выросли на 16-20%, консалтинговая Tata Consultancy Services выросла на 9%. В результате общая рыночная стоимость Tata Group во вторник достигла рекордного для Индии уровня.

Причинами роста стоимости акций Tata Motor издание называет низкую стоимость сырья, ослабление дефицита полупроводников и устойчивый спрос. Tata Consultancy Services смогла заключить многочисленные контракты общим объемом $8,1 млрд в последнем квартале 2023 года, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рост спроса на акции Tata Power издание связывает как с успешными показателями деятельности в 2023 году, так и с планами правительства Индии расширять использование возобновляемых источников энергии, что является одним из ключевых направлений деятельности компании. Увеличение стоимости Indian Hotels связано с наращиванием туристических потоков после завершения пандемии коронавируса.