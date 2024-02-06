Россия намерена наращивать поставки бананов из Китая, Республики Корея, Египта и Таиланда

Как сообщили в Россельхознадзоре, в 2023 году из КНР в РФ ввезли 2,8 тыс. тонн бананов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поставки бананов из Китая в Россию в 2023 году составили 2,8 тыс. тонн, из Республики Корея - 4,8 тыс. тонн, из Египта - 29 тонн, из Таиланда - 2 тонны. В дальнейшем планируется наращивание поставок из этих стран, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

"В 2023 году из Китая в Россию было ввезено 2,8 тыс. тонн бананов, Кореи - 4,8 тыс. тонн, Египта - 29 тонн, Таиланда - 2 тонны. Объемы поставок бананов из данных стран будут наращиваться", - отметили в ведомстве.

В январе 2024 года Индия направила в Россию первую партию бананов, в дальнейшем поставки также будут расти. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Индия является крупнейшим в мире производителем бананов, Китай занимает второе место, Индонезия - третье.

При этом из Индонезии поставки бананов в 2023 году не осуществлялись, уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.