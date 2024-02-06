В частности, в первой половине года планируется начало продаж лифтбека MG6, а также кроссоверов MG HS и MG ZS

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Компания MG Motor планирует начать продажи 10 новых моделей авто в России в 2024 году. Об этом говорится в сообщении компании - дистрибьютера автомобилей марки в РФ "Мир-Дистрибьютер".

В настоящее время на российском рынке продается только седан MG5.

"В течение 2024 года официальный дистрибьютор MG Motor в РФ - компания "Мир-Дистрибьютор" планирует начать продажу 10 новых моделей", - отмечается в сообщении.

Так, в первой половине года планируется начало продаж трех моделей: лифтбека MG6, а также кроссоверов MG HS и MG ZS. Позднее в продаже появятся лифтбек MG7, кроссоверы MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV.

"Информация о еще трех моделях появится позже. Также ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации машин", - добавили в компании.

Для реализации и обслуживания автомобилей MG Motor компания "Мир-Дистрибьютер" открыла сеть дилерских центров, которая насчитывает 30 салонов в 18 российских городах. Также налажена схема поставок запчастей для автомобилей бренда.

MG Motor была основана в Великобритании в 1924 году, а с 2007 года входит в состав китайской автомобилестроительной корпорации SAIC Motor. Штаб-квартира с инженерно-техническим персоналом располагается в Лондоне, машины при этом выпускаются на заводе концерна SAIC в Китае.