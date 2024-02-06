Эквадор заявил о предоставлении РФ документов для снятия ограничений на экспорт бананов

Глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности страны Сонсолес Гарсия сообщила, что эквадорские фитосанитарные власти убеждены в способности "опровергнуть любые аргументы против экспорта бананов"

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Эквадор подготовил и направил российским фитосанитарным властям техобоснование для снятия введенных ранее Россельхознадзором ограничений на экспорт бананов из южноамериканской страны в РФ. Об этом заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия.

"Мы предоставили техническое обоснование", - сообщила глава ведомства в эфире телеканала Ecuavisa. Она добавила, что эквадорские фитосанитарные власти убеждены в способности "опровергнуть любые аргументы против экспорта бананов".

"То, что мы можем сделать, - это продемонстрировать и подтвердить, что риски для российских потребителей отсутствуют", - отметила Гарсия. Она добавила, что это агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при минсельхозе Эквадора совместно с сельскохозяйственными предприятиями реализует план действий по устранению любых источников заражения.

По словам чиновницы, проблемы с поставками эквадорских бананов в Россию возникли еще в 2018 году, когда впервые в партии ягод из южноамериканской страны была выявлена муха-горбатка. При этом в 2023 году Эквадор получил со стороны российских фитосанитарных властей 40 уведомлений о нарушениях.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическими выявлениями в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.