Решение приняли из-за недобросовестных торговых практик, сообщили в Федеральной антимонопольной службе

МОСКВА, 6 февраля . /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановит доступ к торгам топливом трем трейдерам за недобросовестные торговые практики. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Служба напомнила, что с 1 февраля на бирже стали действовать новые критерии для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами. "За несоответствие критериям будет приостановлен допуск к торгам следующих участников - ООО "Мосрегионгаз", АО "Солид-товарные рынки", ООО "Промснаб", - отмечается в сообщении.