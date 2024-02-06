Инвестиции в угольную отрасль Ростовской области составят 2,7 млрд рублей в 2024 году

Основное направление инвестпрограмм - модернизация и ремонт горношахтного оборудования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Предприятия угольной промышленности Ростовской области инвестируют в развитие производства 2,7 млрд рублей в 2024 году, сообщили ТАСС в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. Это на 14% больше суммы, которую планировалось направить на эти же цели в 2023 году.

"По предварительной оценке угледобывающих компаний Ростовской области, объем инвестиций в основной капитал запланирован в размере 2,7 млрд рублей. Основное направление инвестпрограмм - модернизация и ремонт горношахтного оборудования. Предприятиями планируются к приобретению проходческие комбайны, очистной комбайн, лавный скребковый конвейер несколько буропогрузочных машин", - привели в министерстве слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

В министерстве добавили, что по итогам прошлого года объем добычи угля в регионе составил порядка 5,4 млн тонн, что на 12% ниже уровня 2022 года. Снижение показателя связано с проблемой реализации продукции и необходимостью поиска альтернативных рынков сбыта. При этом по итогам года пройдено около 18 тыс. погонных метров горных выработок, что соответствует показателю предыдущего года. Как ожидается, объем добычи угля предприятиями отрасли в 2024 году увеличится почти на 2% по сравнению с 2023 годом - с 5,4 до 5,5 млн тонн.

Шахтный фонд Ростовской области представлен девятью шахтами. В 2022 году добыча велась на шахтах "Садкинская", "Шерловская-Наклонная", "Обуховская", "Дальняя", "Ростовская". Шахта "Октябрьская-Южная" находится в режиме поддержания жизнедеятельности, "№ 410" - в режиме сухой консервации, "Замчаловская" - реконструкции, горные выработки находятся в затопленном состоянии. Шахта "Быстрянская № 1-2" - в стадии консервации, ведется поиск инвесторов. Ранее начальник департамента по недропользованию по Южному федеральному округу Виктория Коломенская сообщала, что запасы угля в Ростовской области составляют около 9,5 млрд тонн, из которых освоено около 4%. В регионе преобладают антрациты - их около 86%, на долю каменных углей приходится 13,4%, и менее 1% составляют бурые угли.