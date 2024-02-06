Wildberries выплатил третью компенсацию за пострадавший в Шушарах товар

Онлайн-ретейлер сообщил, что общая сумма трех выплат компенсаций составила 3 млрд рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries выплатил третью компенсацию продавцам, товары которых пострадали в результате пожара на складе в Шушарах, сообщается в Telegram-канале маркетплейса.

"Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам. Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля. Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Первые два транша частичной выплаты компенсации были перечислены 15 и 29 января. В компании указали, что сумма выплаты - не окончательная и будет уточняться. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату.

"Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально", - добавили в пресс-службе.