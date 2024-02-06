В Калмыкии число предпринимателей увеличилось на 70% за год

Сейчас их зарегистрировано свыше 20 тыс.

ЭЛИСТА, 6 февраля. /ТАСС/. Господдержка МСП, открытие новых предприятий поспособствовали увеличению количества предпринимателей в Калмыкии за 2023 год на 70%, сейчас их свыше 20 тыс. Об этом ТАСС сообщил глава республики Бату Хасиков.

"Регион динамично развивается. За последние четыре года мы создали Фонд развития Калмыкии и Агентство поддержки предпринимателей, Центр "Мой бизнес", разработали новые меры поддержки по налогам, региональные финансовые инструменты. Открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места. Благодаря всем этим мерам за последний год число предпринимателей увеличилось на 70%, сейчас их свыше 20 тыс.", - сказал он.

В пресс-службе министерства экономики и торговли республики уточнили, что на 10 января 2023 года в регионе был зарегистрирован 11 861 предприниматель, на такую же дату 2023 года - 20 226 субъектов МСП.

Руководитель региона отметил, что в Калмыкии за последний год запущены четыре новых завода по производству асфальтобетонной смеси мощностью до 70-80 тонн в сутки каждый, успешно работают завод по производству макаронных изделий, комбикормов. Началось производство мягкой мебели, одежды, сувениров.

Ранее со ссылкой на главу региона сообщалось, что снижение налоговых ставок для применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) предпринимателей, введенное с 2020 года, помогло открыть свое дело около 6,5 тыс. новым бизнесменам. Поддержку в республике получили более 120 проектов. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей в Калмыкии позволило за последние три года привлечь в экономику региона 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать порядка 1,4 тыс. рабочих мест.