В Москве районе Пыхтино инвестор построит офисный центр

Завершить строительство девелопер планирует в 2025 году

МОСКВА, 7 февраля. Офисный центр на более чем 4,6 тыс. рабочих мест строят в Новой Москве рядом со станцией метро "Пыхтино". Работы ведутся в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестор - группа "Абсолют" - построит многофункциональный офисный центр в поселении Внуковском в ТиНАО рядом со станцией метро "Пыхтино". Там смогут трудоустроиться более 4,6 тыс. человек. Завершить строительство девелопер планирует в 2025 году", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что разрешение на строительства объекта инвесторы выдал Мосгосстройнадзор. Офисный центр будет возведен по адресу: поселение Внуковское, квартал 9, земельный участок 1. Для посетителей комплекса будет создана парковка почти на 250 машино-мест, зона зарядки автомобилей и дополнительные элементы благоустройства.

"Деловой комплекс будет состоять из четырех пятиэтажных корпусов. Его планируют построить по авторской архитектурной концепции. Важным элементом нового центра станет особое благоустройство внутренней территории офисного пространства. Появится пешеходный променад с зелеными насаждениями. Он обеспечит бесшовное пространство между зданиями офисов и будет дополнен местами отдыха и общественного питания. Помимо ресторанов и кафе на первых этажах здания запланированы фитнес-центр, торговые и сервисные площади", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как заверил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, все этапы возведения офисного центра пройдут под контролем комитета. На данный момент получено извещение о начале работ в поселении Внуковском, после чего инспекторы составили индивидуальную программу проверок объекта.

О программе МПТ

"За четыре года реализации программа [стимулирования создания мест приложения труда] охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство 130 мест приложения труда: новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых центов, учреждений образования, культуры и спорта", - подчеркнули в мэрии.

Общая площадь планируемых к строительству объектов превышает 3,1 млн кв. м. Там смогут работать свыше 120 тыс. москвичей. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около 1 трлн рублей.

"Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы", - заключили в пресс-службе.