На Камчатке в 2024 году направят более 85 млн рублей на новые меры поддержки бизнеса

Новыми направлениями финансовой поддержки станут региональные бренды, проекты в сфере креативной индустрии, создание и развитие бизнеса в сфере IT

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки направят порядка 85 млн рублей в 2024 году на развитие новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Одним из новых направлений станет поддержка региональных брендов и предпринимательства в сфере IT, сообщается на сайте краевого правительства.

"В 2024 году будет продолжено предоставление субъектам МСП прямых мер финансовой поддержки. При этом новыми направлениями безвозмездной финансовой поддержки станут: поддержка лучших региональных брендов; создание и развитие собственного бизнеса для реализации проектов в сфере креативной индустрии; создание и развитие бизнеса субъектом МСП, осуществляющим деятельность в сфере IT. Всего на оказание мер поддержки в 2024 году предусмотрено 85,2 млн рублей из средств краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития Камчатского края, региональные бренды представлены в разных сферах предпринимательской деятельности, но большее количество камчатских брендов сосредоточено в текстильной и пищевой промышленности. Продукция с Камчатки регулярно отмечается наградами на всероссийских и международных профессиональных конкурсах, а одежду с камчатским колоритом активно покупают и за пределами региона.