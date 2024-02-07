НАУФОР выступила против ужесточения имущественного ценза для квалифицированных инвесторов

Мера носит механистический характер и не учитывает показатели реального экономического положения граждан страны, добавили в ассоциации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против ужесточения имущественных требований для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом говорится в письме ассоциации, направленном на имя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в целях публичного обсуждения Банк России опубликовал проект указания, который предусматривает увеличение требований к размеру имущества физических лиц, необходимого для признания их квалифицированными инвесторами, с 6 млн рублей до 12 млн рублей начиная с 1 января 2025 года и до 24 млн рублей начиная с 1 января 2026 года.

Предложения ассоциации

По состоянию на конец I полугодия 2023 года количество квалифицированных инвесторов составило 617 тыс. человек, что не много по отношению к 3 млн открытых и 7,3 млн "зафондированных" брокерских счетов, и даже к 4,3 млн счетов с объемом активов более 10 тыс. рублей, отметили в СРО. "Приведенные цифры наглядно демонстрируют, что действующая в настоящее время в России модель разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных хотя и является более жесткой, чем принятая на развитых финансовых рынках, в целом сбалансирована, адекватна текущему уровню благосостояния и степени готовности российского населения к инвестициям, а также свидетельствует о добросовестности процесса присвоения индустрией статуса квалифицированного инвестора своим клиентам", - полагают в ассоциации.

Ужесточение имущественного ценза в целях его индексирования на размер инфляции, как это отмечено в пояснительной записке к проекту указания, носит механистический характер и не учитывает показатели реального экономического положения граждан РФ, добавили в НАУФОР. Так, в соответствии с данными Банка России количество вкладчиков банков, потенциально имеющих возможность получить статус квалифицированного инвестора за счет размера своих вкладов, исходя из действующего размера имущественного критерия, составляет не более 605 тыс. человек, а в случае его увеличения до 24 млн рублей составит не более 91 тыс. человек.

"Если учитывать международный опыт категоризации инвесторов, то в США для получения статуса accredited investor требуется капитал в размере $1 млн долларов, что соответствует 18 годовым медианным зарплатам ($55 тыс.). В России 18 годовых медианных зарплат (483 тыс. рублей) составляет сумма 8,7 млн рублей, что ненамного превышает действующий размер требования к имуществу", - подсчитали в СРО.

Помимо этого, на рассмотрении Госдумы находится проект федерального закона, который предусматривает комплексную корректировку требований, предъявляемых к признанию физлиц квалифицированными инвесторами. Законопроектом предусматривается в том числе возможность получения такого статуса на основании комбинации имущественного критерия с критериями образования и наличия ученой степени, а также комбинирования имущественного критерия с дополнительным подтверждением наличия у физического лица необходимых знаний. В качестве новых самостоятельных критериев для получения статуса квалифицированного инвестора предлагается успешное прохождение специального экзамена, подтвержденное соответствующим сертификатом или аттестатом, а также наличие у физического лица дохода не менее установленной величины.

"НАУФОР считает необходимой синхронизацию изменения действующих критериев и введения новых критериев для признания физических лиц квалифицированными инвесторами", - сообщают в ассоциации. Там также предложили дополнительно обсудить размер увеличения имущественного критерия и срок его введения в действие (не меньше двух лет с даты вступления в силу закона) ввиду необходимости принятия нормативных актов Банка России, а также разработки и внедрения процедуры проведения профучастниками рынка специального экзамена для признания физических лиц квалифицированными инвесторами).