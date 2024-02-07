TSMC построит второй завод по производству чипов на юго-западе Японии

Производство начнет работу к концу 2027 года, сообщили в компании

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) - крупнейший в мире производитель микрочипов - приняла решение построить второй завод в юго-западной японской префектуре Кумамото. Об этом объявила TSMC.

Согласно заявлению компании, завод должен начать работу к концу 2027 года. Отмечается, что среди японских инвесторов предприятия будут, в частности, автоконцерн Toyota Motor и Sony Group. Подчеркивается, что вместе с первым заводом в Кумамото, который должен начать работу в 2024 году, общие инвестиции в производственные мощности TSMC в этом регионе превысят $20 млрд. При этом солидную часть средств выделяет правительство Японии, которое активно поддерживает размещение предприятий TSMC в стране.