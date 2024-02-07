Замглавы Минкоммерции КНР выразил США обеспокоенность контролем и ограничениями

Ван Шоувэнь подчеркнул, что Вашингтон должен "обеспечить справедливое отношение" к компаниям Китая

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы Министерства коммерции КНР Ван Шоувэнь в ходе видеоконференции с замминистра торговли США Марисой Лаго выразил обеспокоенность мерами Вашингтона по ужесточению контроля за поставками полупроводников китайского производства и ограничениями, введенными Соединенными Штатами в отношении фотоэлектрического оборудования. Об этом сообщило торгово-экономическое ведомство Китая.

"Ван Шоувэнь выразил обеспокоенность по поводу контролирующих мер, которые США применяют в отношении полупроводников и облачных сервисов КНР", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции.

Китайский чиновник добавил, что американская сторона должна "обеспечить справедливое отношение" к компаниям Китая. Он также высказал озабоченность в связи с ограничительными мерами Соединенных Штатов в области фотоэлектрических технологий.

Как уточняется, в ходе "откровенного и глубокого" диалога стороны обсудили подготовку к встрече на уровне замминистров, которые вскоре проведут первое заседание китайско-американской рабочей группы по торгово-экономическим вопросам. Ван Шоувэнь отметил, что сотрудничество Китая и США - это "сила, стабилизирующая отношения двух стран".

Замглавы Минкоммерции указал на важность реализации консенсуса, который был достигнут в прошлом году между лидерами КНР и Соединенных Штатов на саммите в Сан-Франциско. Он заявил о необходимости расширять сотрудничество, устранять разногласия и создавать благоприятные условия для бизнеса.