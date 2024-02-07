В Краснодарском крае восстановили движение поездов по одному из путей на побережье

Оно ведется в реверсивном режиме

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Один из поврежденных из-за схода селя на участке Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае путей восстановлен. Движение ведется в реверсивном режиме, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"В 04:56 первый поезд прошел по перегону Дагомыс - Лоо, где селевым потоком была повреждена железнодорожная инфраструктура. До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через участок в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в устранении последствий стихии задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. Также в РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

Вечером в воскресенье на перегоне Дагомыс - Лоо на черноморском побережье произошел сход селевых масс. Причиной стало выпадение осадков и переувлажнение почвы. Сель нарушил расписание, 18 пассажирских поездов были задержаны. Пассажиров подвозят к поездам автомобильным транспортом. Железнодорожники продолжают восстановительные работы.