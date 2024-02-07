Китай намерен поощрять международные проекты по созданию экологичных автомобилей

Правительство КНР, в частности, планирует стимулировать аналитические центры и компетентные структуры к составлению инструкций и проведению специальных тренингов

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайские власти будут целенаправленно поощрять национальные компании к международному сотрудничеству в области разработки и производства автомобилей на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Необходимо укреплять сотрудничество с соответствующими компаниями за рубежом с учетом местных условий, - говорится в документе, опубликованном при участии девяти государственных учреждений страны. - Следует оказывать руководствующее воздействие, чтобы в полной мере использовать преимущества национальных автомобилей на новых источниках энергии и связанных с ними цепочек поставок".

В документе указывается на необходимость активного продвижения технического сотрудничества в других странах, поощрения отраслевых организаций Китая к изучению зарубежных рынков, поскольку необходимо принимать во внимание такие ключевые факторы, как масштабы и структура потребительского сектора, торговый потенциал, взаимодополняемость и риски. Правительство КНР будет стимулировать аналитические центры и компетентные структуры к составлению инструкций и проведению специальных тренингов, цель которых - обеспечить понимание правил, политики и требований, существующих в секторе экологического автотранспорта за рубежом, а также гарантировать их соблюдение. Научные центры Китая, как отмечается, будут получать рекомендации о проведении исследований, связанных с "зелеными" технологиями, которые затем при взаимодействии с промышленными компаниями планируется внедрять в производство.

Как подчеркивается в документе, китайские поставщики экологичных авто, осуществляющие сотрудничество с иностранными компаниями, обязаны учитывать широкий спектр рисков и обладать надежным потенциалом для эффективного противодействия вызовам. Одна из задач - стимулировать предприятия КНР к созданию за границей учреждений, которые будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Власти Китая также указывают на важность развития системы послепродажного обслуживания за рубежом. Для этого компетентные ведомства КНР будут поощрять национальных производителей, предоставлять им условия для создания дилерских и сервисных центров. Кроме того, китайским учреждениям предписано обеспечить воспитание профессиональных специалистов в соответствующем сегменте автопрома, оказывать поддержку отраслевым организациям и вузам, чтобы они готовили кадры для освоения международных рынков.

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что парк автомобилей на альтернативных источниках энергии в Китае в 2023 году достиг 20 млн штук. Он отметил, что уже примерно половина экологических авто в мире "ездит по китайским дорогам". По словам главы правительства, народная республика собирается сделать существенный рывок в таких направлениях, как зеленая инфраструктура, транспорт и внедрение повышенных экологических стандартов в повседневной жизни.