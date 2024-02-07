Эксперт заявил, что Италия и Грузия лидировали по поставкам тихих вин в РФ в 2023 году

Также в топ-3 стран-экспортеров вошла Испания, сообщил руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Италия стала лидером среди стран - экспортеров тихих вин в Россию по итогам 2023 года, на втором месте - Грузия, на третьем - Испания. Об этом ТАСС рассказал руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков в кулуарах выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

"Топ-3 стран - экспортеров тихих вин в РФ по итогам 2023 года: на первом месте Италия, на втором - Грузия и на третьем - Испания", - сказал Щербаков.

Он отметил, что положительная динамика импорта отмечается по грузинским винам - в 2023 году было импортировано на 11,9% больше вин из этой страны, чем в 2022 году. В то же время импорт вин из Италии в 2023 году относительно 2022 года сократился на 5,1%, из Испании - на 9,6%.

"Отметим, что в целом, начиная с III квартала, наблюдается наиболее интенсивный рост по винам из дружественных стран", - добавил Щербаков.

Говоря о предпочтениях россиян, эксперт отметил, что более половины розничных продаж приходится на вина отечественных производителей. По итогам 2023 года на их долю пришлось примерно 54%.