Токаев поручил обеспечить ежегодный рост ВВП Казахстана на уровне не менее 6%

Президент страны отметил, что перед новым кабинетом министров стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до $450 млрд

АСТАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Ежегодный рост экономики Казахстана в ближайшие несколько лет должен быть на уровне не менее 6%. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в новом составе.

"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства", - сказал он.

По его словам, перед новым кабинетом министров стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до $450 млрд. "Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%", - отметил глава государства.

При этом важно, подчеркнул Токаев, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. "Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - пояснил лидер страны.