В Польше назначили нового руководителя крупнейшего энергетического концерна Orlen

Им стал Витольд Литерацкий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет крупнейшего польского энергетического концерна Orlen назначил исполняющим обязанности руководителя Витольда Литерацкого. Об этом сообщает агентство РАР.

"Наблюдательный совет фирмы назначил Витольда Литерацкого на должность исполняющего обязанности председателя правления фирмы Orlen. S.A.", - цитирует агентство коммюнике концерна.

1 февраля наблюдательный совет принял решение вывести из правления и снять с поста руководителя концерна Даниэля Обайтека, управлявшего Orlen с 2018 года.

В конце января прокуратура города Плоцка, где расположена штаб-квартира концерна, начала расследование обстоятельств слияния энергетических концернов Orlen и Lotus, инициатором которого был Обайтек. По мнению следствия, это слияние могло нанести концерну Orlen убыток в размере 4 млрд злотых (около $1 млрд). Позже сумма возможного ущерба была увеличена до 5 млрд злотых ($1,25 млрд).

Витольд Литерацкий в 2022-2023 годах работал в одной из ведущих польских компаний по транспортировке нефти PERN. До этого занимал несколько должностей в Orlen и в налоговых органах.

Концерн Orlen - крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 746-е место.