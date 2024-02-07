Собянин: с начала 2024 года в Москве насчитывалось почти 885 тыс. субъектов МСП

Наиболее массовый сектор ИП - торговля, за ним следует профессиональная, научная и техническая деятельность, сфера недвижимости, транспорт и сектор информации и связи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги предпринимательской деятельности 2023 года, отметив, что на начало 2024 года в столице работало почти 885 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"На начало 2024 году в столице работало почти 885 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 180 тыс. были созданы в прошлом году. Их вклад - порядка 976,7 млрд рублей налогов или почти каждый четвертый рубль, поступивший в 2023 году в городской бюджет. <...> Но особенно заметно выросло число индивидуальных предпринимателей. Сразу на 11 % - до 418,1 тыс.", - написал мэр.

Собянин отметил, что наиболее массовый сектор ИП - торговля, в ней занято свыше 132,8 тыс. человек, или 31,8% предпринимателей. За ним следует профессиональная, научная и техническая деятельность - 54,4 тыс. человек, далее - сфера недвижимости - 45,9 тыс. Уточняется, что в пятерку лидеров вошли также транспорт - в нем заняты 33,4 тыс. человек, и информация и связь - 31,4 тыс. человек, причем последняя отрасль за год подросла сразу на 6%.

Мэр подчеркнул, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, и в 2023 году таких было более 14 тыс.

"К примеру, Москва - единственный регион, в котором действует программа льготного факторинга для малых и средних предприятий. <...> Растет популярность такой меры поддержки как поручительство. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз: с 700 договоров в 2019 году до 3,2 тыс. в 2023 году", - добавил Собянин.