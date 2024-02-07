Для покупки уже доступны две модели ноутбуков линейки Ground

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники Lunnen, для покупки уже доступны две модели ноутбуков линейки Ground, а в будущем появится и другая техника, говорится в сообщении сервиса.

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen - покупателям уже доступны две модели ноутбуков из линейки Ground. В будущем появится и другая техника - например, настольные компьютеры и планшеты", - говорится в релизе.

Команда "Яндекса" разрабатывает дизайн устройств, определяет их технические характеристики и выбирает комплектующие. "Компания также планирует создавать собственное программное обеспечение для некоторых устройств Lunnen", - отмечается в сообщении. Ноутбуки в настоящее время работают на Windows 11.

Креативный директор собственных брендов "Маркета" Мария Бриш отметила, что товары Lunnen рассчитаны на массового покупателя. "Мы будем расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими", - сказала Бриш, слова которой приводит сервис.

"Яндекс Маркет" ранее начал выпускать и другие товары под собственными брендами. Например, у сервиса представлены свои бренды техники для дома, мебели и товаров для дома.