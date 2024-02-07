Национальный союз мясопереработчиков поддержит эксперимент по маркировке консервов

Участники эксперимента будут тестировать технические решения на своих производственных линиях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Национальный союз мясопереработчиков присоединится к эксперименту по маркировке консервов из мяса и рыбы, который начнется с 12 февраля 2024 года, соответствующее соглашение подписано в среду с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ, являющегося оператором государственной системы маркировки "Честный знак".

"ЦРПТ и Национальный союз мясопереработчиков подписали соглашение о сотрудничестве при проведении эксперимента по маркировке консервов из мяса и рыбы. Все члены союза, производящие консервы, станут участниками эксперимента и при помощи ЦРПТ будут тестировать технические решения на своих производственных линиях. Это позволит выбрать наилучшие решения для маркировки на предприятиях и расширить наработанный опыт на всю отрасль", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Николая Аксенова, участие в эксперименте станет хорошей возможностью для производителей понять, как работать с системой маркировки, а также бесплатно отладить бизнес-процессы с привлечением специалистов со стороны технологических партнеров и ЦРПТ.

"Все потребители сами смогут убедиться в качестве производимой продукции мясоперерабатывающей отраслью, наличием строгого контроля на всех участках производства. Это не позволит псевдоэкспертам и недобросовестным СМИ писать откровенную ерунду про качество мяса в консервах, вводя людей в заблуждение", - сказал Аксенов, его цитирует пресс-служба ЦРПТ.

Гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов подчеркнул важность взаимодействия с бизнесом при проведении эксперимента. "Мы рады, что крупнейшее отраслевое объединение присоединилось к эксперименту и видит в нем перспективы для развития бизнеса. Участие членов союза в процессе тестирования технических решений и их апробации позволит в полной мере учесть все требования бизнеса. Как итог - максимально эффективно интегрировать маркировку в работу предприятий", - сказал Юсупов.

Национальный союз мясопереработчиков объединяет более 80 предприятий, занимающихся переработкой и торговлей мясной продукцией. В их числе "Дымов", "АБИ Продакт", "Мясницкий ряд", "Царицыно", "Владимирский стандарт", "Атяшево" и другие компании.

Эксперимент по маркировке отдельных видов консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года. Эксперимент коснется мясных и рыбных консервов, консервированных овощей, фруктов, орехов, грибов, морепродуктов, а также мармелада, фруктового пюре и желе, но при этом не будет распространяться на детское питание для детей до года. В ходе эксперимента коды маркировки и оборудование будут предоставлены производителям бесплатно.