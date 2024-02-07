Даванков подготовил законопроект о снижении штрафов за интернет-рекламу без маркировки

Их предлагается снизить в 10 раз - до 50 тыс. рублей для юрлиц

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на отзыв в правительство РФ законопроект о десятикратном снижении штрафов за нарушение правил маркировки интернет-рекламы. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"С 1 сентября 2023 года в России действуют штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы или ее отсутствие. Штрафы довольно серьезные: для юрлиц они могут достигать 500 тыс. рублей. При этом действуют одинаковые штрафы и для блогеров-миллионников, и для начинающих блогеров, у которых 30 тыс. рублей вполне могут быть месячным доходом. А предупреждения вообще не предусмотрены - только штрафы. Я считаю такую строгость избыточной", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба.

Парламентарий считает, что пока полноценная правоприменительная практика не сложилась, не стоит наказывать малый бизнес огромными штрафами.

В пресс-службе пояснили, что законопроект допускает наказание в виде предупреждения при первом нарушении, а действующие штрафы предлагает снизить в 10 раз. Таким образом, максимальный штраф для физлиц составит 3 тыс. рублей, для должностных лиц - 10 тыс. рублей, а для юрлиц - до 50 тыс. рублей, отметили там.