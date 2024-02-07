В России создали университетские венчурные фонды объемом 3,5 млрд рублей

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в перечень компетенций для инвесторов фондов входят такие направления, как робототехника, микроэлектроника, биотехнологии, медицина, искусственный интеллект

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство России создало университетские венчурные фонды общим объемом инвестиций в 3,5 млрд рублей для поддержки студенческих стартапов. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Важно, чтобы у студенческого стартапа был понятный трек дальнейшего развития. Для этого был запущен новый инструмент - университетские венчурные фонды с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, в перечень компетенций для инвесторов фондов входят такие направления, как робототехника, микроэлектроника, биотехнологии, медицина, искусственный интеллект и другие.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, профессиональные инвесторы поддержат стартапы студентов при выходе на рынок не только инвестициями, но и своими бизнес-компетенциями. "К уже активно работающим тренингам, акселераторам, грантам и стартап-студиям мы добавили новый инструмент, призванный поддержать университетские стартапы на этапе перехода от созданного продукта к его масштабированию. В настоящее время запущено пять университетских венчурных фондов", - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении аппарата Чернышенко.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" за два года работы охватил 355 образовательных организаций в 78 регионах страны. Более 450 тыс. студентов и сотрудников вузов стали участниками платформы и создали 23 тыс. стартапов, используя ее меры поддержки.