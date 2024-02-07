В МЭА спрогнозировали, что Индия к 2027 году обгонит Китай по росту спроса на нефть

По данным Международного энергетического агентства, индийские компании нацелены увеличить мощности по переработке нефти на 1 млн баррелей в сутки к 2030 году

ГОА /Индия/, 7 февраля. /ТАСС/. Увеличение спроса на нефть в Индии к 2027 году превысит показатели Китая. С таким прогнозом выступил директор отдела энергетического рынка и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кэйсукэ Садамори в ходе форума India Energy Week.

"Индия - страна с самой быстрорастущей экономикой и самым большим населением - обгонит Китай по ежегодному спросу на нефть к 2027 году", - сказал он.

Как следует из представленной МЭА презентации, индийские компании нацелены увеличить мощности по переработке нефти на 1 млн баррелей в сутки к 2030 году. "Расширение нефтепереработки обеспечит удовлетворение внутреннего спроса и сохранит роль Индии в качестве основного экспортера транспортного топлива в Азии и в бассейне Атлантического океана", - отмечается в презентации.

При этом МЭА прогнозирует, что добыча нефти в Индии продолжит снижаться, и страна останется сильно зависимой от импорта нефти и сжиженного природного газа.