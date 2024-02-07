BrahMos ведет переговоры с Саудовской Аравией

Директор по экспорту компании Правин Патхак отметил, что также планируются встречи с делегациями других стран Ближнего Востока

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Индийско-российская компания BrahMos, производящая сверхзвуковые крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования, ведет переговоры с Саудовской Аравией. Об этом сообщил ТАСС на оборонной выставке World Defense Show директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак.

"Эта выставка очень перспективная как для нас, так и для России. У нас ожидается несколько встреч на высоком уровне, будем надеяться, что наш совместный продукт будет продвигаться в этих краях. Здесь (в Саудовской Аравии - прим. ТАСС) проявили очень большую заинтересованность, ранее встречались с саудовскими делегациями на других выставках. Очень надеемся на эти переговоры", - отметил Патхак.

По его словам, также планируется несколько переговоров с делегациями других стран Ближнего Востока.