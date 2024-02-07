Улучшенные ракеты BrahMos на испытаниях подтвердили требуемую дальность

Минобороны Индии осталось очень довольным результатами последних испытаний этих ракет морского и воздушного базирования, сообщил директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Улучшенные сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийской компании BrahMos морского и воздушного базирования на последних испытаниях подтвердили полное соответствие требованиям Минобороны Индии по дальности, сообщил ТАСС директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на оборонной выставке World Defense Show.

"Минобороны Индии осталось очень довольным результатами последних испытаний ракет BrahMos морского и воздушного базирования. Мы полностью подтвердили требования, которые ставили перед нами военные, и ожидаем еще больших заказов", - сказал Патхак, отвечая на вопрос о достигнутой максимальной дальности ракет на испытаниях.