Эксперт: мировое потребление энергии значительно возрастет из-за генеративного ИИ

В частности, при использовании чат-бота ChatGPT во многих сферах потребляется в 10 раз больше энергии при поиске информации, чем в случае с обычными поисковыми сервисами, пишет The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора British Petroleum Мюррея Очинклосса

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Мировое потребление газа и возобновляемых источников энергии значительно увеличится в следующем десятилетии из-за использования генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на заявления исполнительного директора компании British Petroleum (BP) Мюррея Очинклосса.

"Уровень добычи газа после небольшого спада значительно возрастет в следующих десятилетиях", - заявил представитель BP. По его словам, это произойдет в первую очередь из-за резкого увеличения использования генеративного ИИ.

В частности, при использовании чат-бота ChatGPT во многих сферах потребляется в 10 раз больше энергии при поиске информации, чем в случае с обычными поисковыми сервисами, отмечает The Telegraph.

Согласно исследованию Международного энергетического агентства на основе данных 8 тыс. центров обработки информации, мировое потребление энергии возрастет на 73% к 2026 году по сравнению с уровнем потребления в 2020 году.