"Яндекс" планирует закрыть сделку по покупке сервиса eLama летом 2024 года

Сумму сделки в пресс-службе компании не уточнили

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" собирается закрыть сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Яндекс" планирует закрыть сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama в середине этого года - после получения всех необходимых согласований. Компания продолжит развивать платформу под тем же брендом. Клиенты eLama сохранят доступ ко всем привычным инструментам и получат новые возможности", - сказано в сообщении пресс-службы.

Сумму сделки в пресс-службе не уточнили.

По итогам сделки к "Яндексу" перейдут технологическая платформа и сотрудники платформы, которые будут и дальше улучшать платформу, в том числе с помощью технологий "Яндекса".

Как считают в "Яндексе", eLama получит дополнительные возможности для развития, сможет привлечь новых клиентов и масштабировать бизнес. "Рекламная платформа продолжит на прежних принципах сотрудничать с действующими партнерами и привлекать новых, чтобы у пользователей была возможность выбирать наиболее эффективные площадки для размещения рекламы в интернете", - добавили в пресс-службе.

Платформа eLama позволяет настраивать, размещать и оптимизировать рекламные кампании в интернете. С ее помощью можно запускать рекламу в 19 системах, включая системы "Яндекса", VK и Telegram.