Россельхознадзор не получал документов от Эквадора по ситуации с экспортом бананов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор не получал документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из Республики в Россию", - говорится в сообщении.

Ранее глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия заявил, что Эквадор подготовил и направил российским фитосанитарным властям техобоснование для снятия введенных ранее Россельхознадзором ограничений на экспорт бананов из южноамериканской страны в РФ.