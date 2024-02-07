Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 58,7%

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе выросли на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в январе 2024 года получил 675 млрд рублей нефтегазовых доходов, что на 58,7% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 675 млрд рублей, значимо превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 58,7% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне незначительно ниже их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером", - говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе выросли на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 1,721 трлн рублей.

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 1,721 трлн рублей и увеличились на 84,8% год к году по сравнению с пониженным уровнем поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов бюджета в январе прошлого года. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали поступления неналоговых доходов единовременного характера - в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

В Минфине также уточнили, что объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2024 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете.