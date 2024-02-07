Дефицит бюджета РФ в январе 2024 года предварительно составил 308 млрд рублей

Доходы представлены с учетом поступивших на ЕНС платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе 2024 года составил 308 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина России.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей, что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года", - говорится в сообщении.

Предварительно, объем расходов федерального бюджета по итогам января 2024 года составил 2,704 трлн рублей, что ниже уровня повышенной базы сравнения предыдущего года на 13,2%. "Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - отметили в Минфине.

Уточняется, что доходы представлены с учетом поступивших на ЕНС платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 февраля 2024 года.

Согласно ранее опубликованной Минфином оценке, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,24 трлн рублей. В министерстве отметили, что динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденными в законе о бюджете.