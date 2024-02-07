В Хабаровске в 2024 году подведут газ к более чем 10 тыс. частных домов

Затраты по обустройству пункта в микрорайоне и подведению необходимых коммуникаций легли на администрацию

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Возможность подачи газа в Хабаровске обеспечат для 10,6 тыс. частных домов в 2024 году, сообщили в городской администрации.

"Мы должны в этом году подвести нулевую врезку к 10,6 тыс. частным домовладениям в Хабаровске. Работаем совместно с правительством Хабаровского края, с АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". У нас одна задача - обеспечить людей надежным и бесперебойным газоснабжением", - рассказал мэр города Сергей Кравчук.

Глава краевого центра и представители городской администрации совместно со специалистами газовой компании проверили работу нового газорегуляторного пункта в микрорайоне Пятая площадка. Благодаря этому пункту доступ к подаче экологически чистого топлива получили жители 96 домов. Шесть из них уже подключили услугу.

Затраты по обустройству пункта в микрорайоне и подведению необходимых коммуникаций легли на администрацию. Стоимость работ составила порядка 30 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, зимой жильцы частных домов отапливают помещения преимущественно электричеством и дровами, на что уходит порядка 15 тыс. рублей в месяц, с газом сумма будет втрое меньше. Часть расходов на подключение к газу можно вернуть за счет краевой и федеральной поддержки, для льготных категорий предусмотрено до 250 тыс. рублей. Это в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, люди пожилого возраста, многодетные семьи и другие категории. С прошлого года в этот перечень попали семьи участников спецоперации.