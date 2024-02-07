В Северной Осетии перевыполнили показатель объема экспорта продукции АПК в 4,4 раза

Экспортной продукцией республики являются зерновые и масличные культуры, семенной материал картофеля, фрукты, вода и безалкогольные напитки

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Показатель по экспорту продукции АПК в Северной Осетии, установленный на 2023 год, перевыполнен в 4,4 раза. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра экономического развития республики Олег Быкадоров.

"В 2023 году показатель объема экспорта продукции агропромышленного комплекса должен был составить $45,2 млн. Фактический же объем экспорта продукции АПК за прошлый год составил $197,9 млн. Целевой показатель перевыполнен в 4,4 раза", - сказал Быкадоров.

Экспортной продукцией республики являются зерновые и масличные культуры, семенной материал картофеля, фрукты, вода и безалкогольные напитки.

География поставок включает Грузию, Абхазию, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Белоруссию.

В целях реализации мероприятий регионального проекта "Экспорт продукции АПК Республики Северная Осетия - Алания" между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством было подписано соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в размере более 37,8 млн рублей. Средства были направлены сельскохозяйственным товаропроизводителям на увеличение производства соевых бобов и семян рапса.

Просубсидированный прирост производства составил более 25,1 тыс. тонн (перевыполнение на 172,2%).

Объем господдержки для производителей масличных культур составил 5,2 млн рублей. Валовой сбор рапса составил 19,588 тыс. тонн, сои - 12,3 тыс. тонн.